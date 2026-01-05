Uomo di 30 anni trovato morto in casa, salma sotto sequestro

A scoprire il cadavere del 30enne sono stati i suoi coinquilini

Un uomo di 30 anni è stato trovato morto in casa a Sala Consilina, in provincia di Salerno, nella notte di Capodanno.

L’ipotesi principale è quella di un decesso dovuto a un improvviso malore durante il sonno, ma la Procura ha disposto il sequestro della salma per consentire ulteriori verifiche.

Chi era il 30enne trovato morto in casa

La vittima, di origini africane e residente nel comune del Vallo di Diano, è stata rinvenuta priva di vita nel suo letto dai coinquilini, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina che hanno avviato i primi accertamenti.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Lagonegro, il corpo è stato posto sotto sequestro ed è attualmente custodito nella cella frigorifera dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

L’ipotesi più plausibile è la morte per cause naturali

L’autorità giudiziaria intende chiarire con esattezza le cause del decesso prima di rilasciare il nulla osta.

Secondo le prime informazioni raccolte, la morte sarebbe riconducibile a un malore improvviso.

Al vaglio degli inquirenti anche la circostanza, non ancora confermata, secondo cui il trentenne si sarebbe recato in ospedale nei giorni precedenti alla tragedia.

