Truffa ai danni di 20 anziani: le Poste dovranno risarcire 1,5milioni

VALGUARNERA CAROPEPE (ENNA) – La Corte d’Appello di Caltanissetta ha condannato Poste Italiane a risarcire 1,5 milioni di euro a 20 anziani di Valguarnera Caropepe vittime di una truffa tra il 2008 e il 2013.

I risparmiatori erano stati convinti da un ex direttore dell’ufficio postale a investire in prodotti finanziari inesistenti, che promettevano rendimenti elevati.

Secondo la ricostruzione della vicenda, il direttore trasferiva subito i soldi su conti personali e simulava il pagamento degli interessi per non insospettire gli investitori. La frode venne scoperta quando alcuni risparmiatori chiesero la restituzione del capitale e una segnalazione dell’Ufficio Tutela Aziendale di Poste Italiane portò all’apertura dell’inchiesta da parte della procura di Enna.

“Dopo 13 anni siamo arrivati a una sentenza che restituisce giustizia ai miei assistiti”, ha commentato l’avvocato Lorenzo Caruso, che con il collega Gianluca Di Barca ha seguito il caso, sottolineando che il risarcimento comprende anche le spese e il danno non patrimoniale.