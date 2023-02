Vende vacanza-truffa a Courmayeur: denunciato un catanese

I fatti risalgono allo scorso mese di dicembre. Intanto, la Polizia di Adrano ha arrestato una truffatrice seriale.

1' DI LETTURA

CATANIA. Avrebbe venduto una vacanza da sogno ai piedi del Monte Bianco, a Courmayeur, a una coppia di Arona, facendosi pagare 2.500 euro attraverso un bonifico bancario. Peccato che in realtà si trattava solo di una truffa e un catanese, adesso, è finito sotto inchiesta.

Il Tribunale di Verbania (in Piemonte), infatti, ha intanto accolto l’eccezione di incompetenza territoriale avanzata dal legale dell’imputato, l’avvocato Angelica Chiurillo, disponendo il trasferimento dell’eventuale giudizio: l’ipotetica truffa, l’imputato, l’avrebbe commessa da casa sua a Catania.

I fatti risalgono al mese di dicembre dello scorso anno: l’annuncio, in pratica, era falso. Le presunte vittime avevano presentato una denuncia ai carabinieri di Arona, che in breve sono giunti all’identificazione del presunto responsabile: è un giovane, non ancora trentenne. Gli atti però sono passati per competenza territoriale alla Procura catanese.

Ad Adrano arrestata 36enne per truffa

Proprio oggi, intanto, ad Adrano, gli agenti del Commissariato di Polizia hanno arrestato una donna di 36 anni per truffa. Avrebbe commesso, secondo quanto riferito dagli agenti, “innumerevoli truffe su tutto il territorio nazionale”. Adesso l’hanno tradotta a Piazza Lanza, perché le era stato concesso il braccialetto elettronico, ma lo avrebbe ripetutamente manomesso, evadendo in più occasioni dai domiciliari e “mostrando”, riferisce sempre la polizia, “assoluta insofferenza alle restrizioni della libertà che la misura comporta, adducendo, una volta denunciata per il grave reato commesso e reiterato, irrilevanti giustificazioni di natura personale”.