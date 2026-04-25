L'uomo è stato individuato dopo aver tentato la fuga.

Nei giorni scorsi, a Nicosia, un uomo – accusato di un tentativo di truffa ai danni di un’anziana, ma anche di resistenza, violenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale – è stato denunciato alla Procura di Enna.

Tutto è partito dalla segnalazione della vittima che ha allertato le forze dell’ordine dopo essere stata contattata telefonicamente da un uomo che avrebbe tentato di raggirarla fingendosi carabiniere.

Truffa del finto carabiniere, individuato e fermato

I poliziotti sono intervenuti tempestivamente individuandolo nei pressi dell’abitazione dell’anziana, prima che potesse agire.

Alla vista degli agenti l’uomo si è dato alla fuga ma è stato individuato poco dopo grazie alle ricerche effettuate nelle vie cittadine. Una volta intercettato, è stato condotto presso gli uffici del commissariato e denunciato. Si tratta dell’ennesimo caso di truffa del finto carabiniere, un fenomeno sempre più diffuso.