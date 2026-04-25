 Nicosia, tenta la truffa del finto carabiniere: denunciato
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Truffa del finto carabiniere, denunciato un uomo a Nicosia

truffa finto carabiniere
L'uomo è stato individuato dopo aver tentato la fuga.
ENNA
di
1 min di lettura

Nei giorni scorsi, a Nicosia, un uomo – accusato di un tentativo di truffa ai danni di un’anziana, ma anche di resistenza, violenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale – è stato denunciato alla Procura di Enna.

Tutto è partito dalla segnalazione della vittima che ha allertato le forze dell’ordine dopo essere stata contattata telefonicamente da un uomo che avrebbe tentato di raggirarla fingendosi carabiniere.

Truffa del finto carabiniere, individuato e fermato

I poliziotti sono intervenuti tempestivamente individuandolo nei pressi dell’abitazione dell’anziana, prima che potesse agire.

Alla vista degli agenti l’uomo si è dato alla fuga ma è stato individuato poco dopo grazie alle ricerche effettuate nelle vie cittadine. Una volta intercettato, è stato condotto presso gli uffici del commissariato e denunciato. Si tratta dell’ennesimo caso di truffa del finto carabiniere, un fenomeno sempre più diffuso.

Si parla di: · ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI