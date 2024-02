Truffe online in provincia di Siracusa: denunciati due uomini

Hanno chiesto e ottenuto soldi chiedendo aiuto e promettendo guadagni facili

PACHINO (SIRACUSA) – Gli agenti del commissariato di Polizia di Pachino, comune della provincia di Siracusa, hanno denunciato due persone per altrettante truffe online. I due sono già noti alle forze dell’ordine per essere già stati denunciati per questo tipo di reato.

Si tratta di un 25enne di Bergamo, che si era fatto inviare mille euro da un’anziana alla quale aveva chiesto aiuto utilizzando un falso profilo di messagistica, e un veneziano di 57 anni che, con un inesistente profilo social, aveva convinto un siracusano a versargli 250 euro da investire in criptovalute, cosa non avvenuta, dietro la promessa di lauti guadagni.