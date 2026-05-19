Trump annuncia stop all’attacco contro l’Iran “In corso seri negoziati”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato la sospensione dell’attacco militare contro l’Iran che, secondo quanto dichiarato dallo stesso tycoon, sarebbe stato programmato per domani. In un lungo messaggio pubblicato sui social, Trump ha spiegato che la decisione sarebbe arrivata dopo le richieste avanzate dai leader di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. “Mi è stato chiesto dall’Emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, dal Principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, e dal Presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, di sospendere il nostro previsto attacco militare contro la Repubblica Islamica dell’Iran, programmato per domani, poichè sono attualmente in corso seri negoziati”, ha scritto Trump. Il presidente americano ha aggiunto che, secondo i leader mediorientali coinvolti nei colloqui, “verrà raggiunto un accordo che sarà molto favorevole agli Stati Uniti d’America, così come a tutti i Paesi del Medio Oriente e oltre”. Nel post, Trump ha poi ribadito uno dei punti centrali dell’eventuale intesa con Teheran: “Questo accordo includerà, cosa molto importante, il divieto per l’Iran di possedere armi nucleari!”. Il tycoon ha quindi confermato di avere ordinato lo stop all’operazione militare pur mantenendo alta l’allerta delle forze armate statunitensi.

“Sulla base del mio rispetto per i leader sopra menzionati, ho dato istruzioni al Segretario alla Guerra Pete Hegseth, al Presidente dei Capi di Stato Maggiore Riuniti, il Generale Daniel Caine, e alle Forze Armate degli Stati Uniti, affinchè NON venga eseguito l’attacco previsto contro l’Iran domani”, si legge ancora nel messaggio. Trump ha però precisato che gli Stati Uniti restano pronti a intervenire nel caso in cui i negoziati dovessero fallire: “Ho anche ordinato loro di essere pronti a procedere con un’offensiva completa e su larga scala contro l’Iran con un preavviso minimo, nel caso in cui non venga raggiunto un accordo accettabile”.

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