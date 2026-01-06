Trump: “Maduro ha ucciso milioni di persone”

Le parole del presidente Usa

WASHINGTON (USA) – “Maduro è un uomo violento, ha ucciso milioni di persone”. Lo ha detto Donald Trump parlando al Kennedy Center di Washington. “Le persone ci ringraziano per la sua cattura”, ha aggiunto il presidente americano.

L’Amministrazione Trump, intanto, incontrerà in settimana le grandi aziende petrolifere americane per parlare dell’aumento della produzione di greggio in Venezuela. L’incontro è in programma in settimana ed è cruciale nei piani di Donald Trump per il paese.

Secondo le indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal, nelle ultime settimane Trump aveva detto alla big del petrolio di prepararsi e tenersi pronte, senza però scendere nei dettagli dell’operazione che ha portato alla cattura di Nicolas Maduro. Chevron, l’unico colosso americano in Venezuela, non ha al momento alcuna intenzione – afferma il Wall Street Journal – di aumentare le spese e la produzione di petrolio nel paese in quanto teme la mancanza di stabilità e certezze.

