Trump: sono sopravvissuto all’attentato perchè avevo Dio dalla mia parte

Il tycoon ha accettato la nomination per la Casa Bianca

Donald Trump ha accettato formalmente la nomination per la Casa Bianca alla convention repubblicana di Milwaukee. Davanti ai suoi sostenitori ha spiegato come secondo lui è sopravvissuto all’attentato: “Avevo Dio dalla mia parte”.

Poi ha reso omaggio a Corey Comperatore, il vigile del fuoco rimasto ucciso a colpi di arma da fuoco durante il comizio di sabato in Pennsylvania. Trump ha chiesto un momento di silenzio e ha mostrato un casco e una giacca da pompiere appartenuti alla vittima.

“Ripristineremo la pace in America e nel mondo” ha assicurato, facendo riferimento alla guerra in Ucraina e in Medio Oriente. E promesso di rilanciare il suo piano per tagliare le tasse. “Il primo giorno della presidenza estenderò le trivellazioni petrolifere e completerò il muro col Messico”.