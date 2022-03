Tumore al Pancreas, parla il primario che ha operato Fedez

Il direttore del Centro del Pancreas dell'Irccs Ospedale San Raffaele di Milano spiega la malattia

ROMA – “Oltre a essere rari i Nets (dall’inglese Neuro-Endocrine Tumors) sono quasi sempre “silenziosi” e solo nel 20% dei casi danno sintomi legati all’iperproduzione di ormoni dei casi danno sintomi specifici legati all’iperproduzione di ormoni”. Lo spiega Massimo Falconi, direttore del Centro del Pancreas dell’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, che con la sua équipe ha operato il rapper Fedez.

“Sono un gruppo di neoplasie molto diverse fra loro, alcune aggressive altre ‘indolenti’, ovvero che evolvono lentamente. Ma se scoperto in tempo ed e localizzato, la chirurgia radicale porta ad alte percentuali di guarigione”, aggiunge Di cosa si tratta esattamente? “Parliamo di tumori che hanno origine dal sistema neuroendocrino, costituito da cellule con caratteristiche tipiche sia delle cellule endocrine, quelle che producono gli ormoni, sia di quelle nervose. Queste cellule sono presenti in tutto l’organismo, quindi i Nets possono colpire organi differenti quali pancreas (come nel caso di Fedez, ndr), intestino, polmoni, tiroide, timo o ghiandole surrenali”, risponde.

Sono pericolosi? “E molto difficile dare una risposta univoca – avverte Falconi – per le decine di sottotipi diversi di tumori neuroendocrini. In base all’aspetto delle cellule neoplastiche, i Nets si possono suddividere in ‘ben differenziati’, che crescono in genere lentamente e sono meno aggressivi (ma comunque potenzialmente maligni, possono dare metastasi anche dopo molti anni) e ‘scarsamente differenziati’, che si sviluppano più velocemente e hanno maggiori probabilità di essere metastatici fin dall’inizio”.