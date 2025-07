Tumore da amianto per un meccanico della Marina, definitivo il risarcimento

Originario di Catania, aveva lavorato a bordo della nave Intrepido

SIRACUSA – È diventata definitiva la sentenza del Tribunale del Lavoro di Siracusa che ha riconosciuto Francesco Tomasi, meccanico navale della Marina Militare, come vittima del dovere, dopo la sua morte per un tumore polmonare dall’esposizione all’amianto.

Aveva 52 anni. L’uomo, originario di Catania e residente a Melilli (Siracusa), aveva prestato servizio per due anni (dal 1984 al 1986) nel Maricentro di Taranto ea bordo della nave Intrepido, dove lavorava nei locali motori, circondato da fibre di amianto invisibili e letali, senza dispositivi di protezione individuale. Nel giugno del 2017, la diagnosi: tumore al polmone.

In solo quattro mesi, nell’ottobre dello stesso anno, Tomasi muore lasciando la moglie e due figli. Comincia la battaglia legale con la sentenza ora diventata definitiva: il ministero della Difesa è stato condannato a versare alla vedova e alla figlia circa 700mila euro complessivi – tra speciale elargizione (300mila euro) e vitalizi arretrati (400mila euro) – oltre a un vitalizio mensile di circa 2.400 euro.

“Questa sentenza restituisce un frammento di giustizia a una famiglia segnata per sempre dalla perdita e dal silenzio istituzionale – dice l’avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio nazionale amianto – Francesco Tomasi è uno dei tanti militari che hanno servito il Paese con onore, inconsapevolmente esposto a una sostanza letale. L’amianto ha ucciso in modo lento e crudele, e ancora oggi le famiglie devono affrontare processi lunghi e dolorosi per vedere riconosciuti i propri. È una doppia ingiustizia che non possiamo più tollerare”.