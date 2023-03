Turano: “Centrodestra sia unito, Sudano migliore profilo”

L'assessore dice la sua dopo il tavolo della coalizione.

PALERMO – La Lega fa quadrato attorno alla candidatura di Valeria Sudano. Il concetto espresso dalla coordinatrice regionale del Carroccio, Annalisa Tardino, che agli alleati ha fatto notare i passi indietro fatti sulle candidature di Siracusa e Trapani viene ribadito adesso dall’assessore Mimmo Turano. ”L’individuazione di candidati unitari deve essere l’obiettivo della coalizione di centrodestra. Unità che a Catania può realizzarsi attorno a Valeria Sudano, l’unica candidatura che la Lega propone con forza perché siamo consapevoli che è il profilo migliore per la città”, spiega l’assessore. Che usa l’argomento dell’unità per corroborare il ragionamento su Sudano.

”L’unità del centrodestra – continua – è un valore importante nell’azione di governo come nelle competizioni elettorali. La realtà, sotto gli occhi di tutti, è che sono in prima linea per l’unità e il successo della coalizione e del mio partito alle comunali. Insieme a tutti i dirigenti della Lega lavoreremo a testa bassa per fare vincere ovunque i candidati della coalizione”. Turano aggiusta il tiro sulla vicenda di Trapani e ridimensiona i rumors sui contrasti con Schifani.

”Alcune ricostruzioni giornalistiche hanno messo al centro un presunto ‘caso Trapani’ che francamente non vedo. A Trapani, come in qualunque altra parte, sono in campo per la vittoria del centrodestra”. E sulla presunta freddezza con il presidente della Regione Schifani, dice: ”I rapporti con il presidente sono ottimi, la collaborazione è stretta e improntata alla massima fiducia. Il resto mi pare siano osservazioni a distanza di aspiranti esperti di psicologia relazionale”. Chiuse le partite di Ragusa, Siracusa e Trapani gli occhi sono puntati sulla competizione catanese (l’unica piazza, peraltro, più semplice da espugnare con una coalizione coesa).