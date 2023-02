Turchia, bimba di 2 anni salva dopo 122 ore

I morti, purtroppo, sono oltre 25 mila

1' DI LETTURA

Una bambina di due anni è stata estratta viva dalle macerie del terremoto che colpito il sud della Turchia dopo 122 ore, a riportarlo è il quotidiano turco Anadolu. La piccola è stata trovata nel distretto di Antakya, nella provincia di Hatay.

Successivamente, dopo oltre 120 ore sotto le macerie, è stata tratta in salvo un’anziana di 83 anni nella provincia di Malatya, riporta sempre Anadolu. Secondo la Cnn Turk, inoltre, un ragazzo di 16 anni – Kamil Can – è stato tratto in salvo dopo 119 ore nella città turca di Kahramanmaras.

Intanto il numero dei morti si avvicina, tristemente, a quota 25mila tra Turchia e Siria. In Turchia le vittime accertate sono 20.665, con oltre 80mila feriti. In Siria si parla di 3553 morti ed oltre 5mila feriti. Il bilancio totale delle vittime a questa mattina è di 24.218 vittime.