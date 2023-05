Turchia, si va verso il ballottaggio: Erdogan sotto il 50%

Le nuove votazioni sono in programma il 28 maggio

1' DI LETTURA

Il presidente turco uscente Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato di essere “chiaramente in testa” alle elezioni presidenziali, ma ha riconosciuto che sarà necessario un secondo turno, di cui “rispetterà” l’esito.

“Anche se i risultati non sono ancora stati pubblicati, siamo chiaramente in testa”, ha detto ai suoi sostenitori riuniti nel cuore della notte ad Ankara: “Rispettiamo queste elezioni e rispetteremo le prossime”, ha affermato Erdogan.

“Non sappiamo ancora se le elezioni siano finite con questo primo turno, ma se la gente ci porterà al secondo turno lo rispetteremo”, ha assicurato il presidente uscente. È la prima volta in vent’anni, da quando è al potere in Turchia, che il capo dello Stato è costretto a un ballottaggio, previsto per il 28 maggio contro il suo avversario socialdemocratico Kemal Kiliçdaroglu.

Kemal Kiliçdaroglu ha guidato una coalizione senza precedenti formata da ben sei partiti d’opposizione. “Indipendentemente dal risultato, 27 milioni di persone hanno preferito votare per noi”, ha continuato Erdogan mentre le operazioni di conteggio dei voti continuano. “Penso che termineremo queste elezioni con più del 50%” delle preferenze, ha assicurato. “Il popolo ha scelto stabilità e sicurezza in queste elezioni presidenziali”.



Secondo lo spoglio ufficiale, il presidente uscente è avanti ma con oltre il 90% delle schede scrutinate, è sceso sotto il 50% dei voti necessario per essere eletto al primo turno, avvicinando così la possibilità del ballottaggio tra due settimane. Lo sfidante Kemal Kilicdaroglu, al 44,4%, ha denunciato comunque “una farsa” in corso: “Siamo in vantaggio noi – ha scritto su Twitter -. Non dormiremo stanotte, popolo mio”.