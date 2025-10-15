Turismo culturale, parità di genere e innovazione al Forum internazionale

Il 17 ottobre all'ex oratorio dei santi Elena e Costantino

PALERMO – “Turismo culturale, parità di genere e innovazione: opportunità per un futuro inclusivo nell’area Adriatico-Ionica” è il titolo dell’incontro che si svolgerà il 17 Ottobre, dalle ore 9 alle ore 14, presso l’ex Oratorio dei Santi Elena e Costantino a cura del BPW AdrionNet. L’incontro si inserisce nell’ambito del V Forum BPW AdrionNet in programma dal 16 al 19 Ottobre in Sicilia.

BPW AdrionNet è il network di donne imprenditrici e professioniste dell’area Adriatico-Ionica dedicato allo sviluppo economico, imprenditoriale e culturale attraverso la cooperazione transnazionale.

All’evento, parteciperanno più di 100 rappresentanti provenienti da 17 Paesi: Italia, Albania, Croazia, Grecia, Moldavia, Romania, Slovenia, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Ucraina, Spagna, Paraguay, Egitto, Lituania e Starlight Foundation di Tenerife.

Il convegno (in inglese e italiano) prevede tre sessioni di lavoro. La prima sarà su “Gender Equality and cultural tourism in Adriatic- Ionian Region”. La seconda seguirà su “Innovation and AI: new opportunities for women entrepreneurs in Adriatic – Ionian Region”. Infine la terza verterà su “Women, culture and tourism in BPW AdrionNet: best practices”.

Il convegno ha il patrocinio della Presidenza della Regione Siciliana, dell’ARS, del Comune di Palermo, del Comune di Bagheria, di Confcommercio, di Terziario Donna, di Confindustria. Sponsor del Forum sono: SicilApp, Olyve, Galp Golfo di Termini Imerese, la Costa d’Oro.

Il V Forum BPW AdrionNet, ha previsto tappe a Selinunte, Trapani, Cefalù e Bagheria, dedicando uno specifico spazio agli incontri e alle attività del network in queste località di rilievo della Sicilia, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e promuovere le buone pratiche in tema di turismo culturale e pari opportunità.

“Opportunità unica”

“Parlare di turismo culturale è importante perché offre un’opportunità unica per esplorare e comprendere la storia e le tradizioni di comunità diverse – afferma Giuseppina Seidita, presidente del network internazionale -. Promuovendo il patrimonio culturale, si incoraggia attivamente la sostenibilità e la conservazione dei luoghi di interesse storico e artistico”.

“Il turismo culturale favorisce il dialogo interculturale, incoraggiando la comprensione e il rispetto reciproci tra nazioni diverse, creando un legame più profondo tra culture diverse e svolgendo un ruolo fondamentale nella crescita sociale ed economica delle regioni”.