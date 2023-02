Turismo del wedding, fatturato da oltre 500 milioni

Oltre 11 mila i matrimoni stranieri che si sono tenuti in Italia

Il turismo del wedding premia l’Italia che nel 2022 è stata scenario di oltre 11mila matrimoni stranieri. Emerge dall’Osservatorio Destination Weddings in Italy, condotto da Centro Studi Turistici. Sulla base della durata del soggiorno delle coppie e degli invitati alla cerimonia (3,3 notti in media), per il 2022 si stimano 619mila arrivi e oltre 2 milioni di presenze turistiche collegate al destination wedding, producendo un fatturato stimato di 599 milioni di euro, circa l’11% in più rispetto ai livelli stimati nel 2019.

“Il Made in Italy con tutte le sue filiere e le sue peculiarità può dare un vero valore aggiunto a chi sceglie di sposarsi in Italia e siamo felici di ricominciare l’anno parlando di questo settore. Abbiamo in questo momento dati molto incoraggianti sul turismo e dati, direi straordinari, per il mercato americano che per l’Italia è molto importante e ha superato i dati 2019. Anche in vista del settore wedding abbiamo numeri in crescita anche dal Oriente (specialmente Giappone, Corea e India), dal Sudamerica (non solo Brasile e Argentina ma anche Messico grazie al volo diretto) e dalla Australia (siamo gli unici ad avere il volo diretto Roma-Perth). Lo dice Maria Elena Rossi, direttrice Marketing e Promotion dell’Enit alla presentazione di Destination Wedding in Italy organizzato con il Ministero del Turismo e Cinvention Bureau Italia e in particolare la sua divisione dedicata a questo importante segmento turistico.

“Il settore Wedding ha ancora margini di crescita davvero molto importanti e cominciamo a vedere i risultati dei nostri sforzi poiché il pubblico internazionale comincia a scegliere anche destinazioni e regioni nuove che prima non venivano prese in considerazione” dice Carlotta Ferrari, presidente di Convention Bureau Italia. In quest’ottica il 6 e 7 febbraio, presso la Reggia di Venaria, alle porte di Torino, si terrà Italy for Weddings.