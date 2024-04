Turismo, fondi a ‘privati’ e Comuni: scoppia la protesta L’ELENCO

Manifestazioni equestri, carnevali, premi e karting. L'elenco

PALERMO – Dalle manifestazioni equestri ai carnevali, passando da festival, premi e gare di atletica. Sette milioni e mezzo di euro sono stati assegnati, con una legge dell’Ars, a 63 benecificari, tra i quali spiccano 16 associazioni “di diritto privato”.

Gli altri “fortunati”, sono tutti Comuni, ma adesso 103 “organismi” dello spettacolo esclusi sono sul piede di guerra e chiedono quali siano stati i criteri per l’attribuzione dei finanziamenti e parlano di “gravi disuguaglianze e disparità di trattamento nei sostegni finanziari agli spettacoli dal vivo”.

E c’è un record, quello del comune di Acireale, che tra fondi “diretti” e sostegno del noto carnevale attraverso la Fondazione, riceverà quasi 500 mila euro.

L’ombra dell’ex “Tabella h”

Le associazioni escluse rievocano il fantasma dell’ex Tabella H, noto elenco che conteneva prebende assegnate a enti vicini ai politici dell’Ars. “La tabella H, uscita dalla porta – scrivono – , sembra essere così rientrata dalla finestra attraverso le maglie delle leggi finanziarie, all’interno delle quali vengono inseriti e mescolati destinatari che già prima facie non sembrano essere stati selezionati in base a interessi pubblici e obiettivi.

Secondo i denuncianti, “per assicurare parità di trattamento, imparzialità e trasparenza i contributi per le manifestazioni turistiche non possono che essere concessi ed erogati attraverso bandi pubblici”.

Il provvedimento

Le tensioni nascono dalla legge del 31 gennaio 2024 con cui l’Ars ha approvato i contributi “straordinari”. In particolare un articolo della norma ha autorizzato il dipartimento del Turismo a erogare 7,5 milioni di euro di fondi assegnati, tra i tanti, a 16 associazioni “di diritto privato”, “beneficiarie di importanti contributi – annotano gli enti in rivolta in un esposto – che vanno dai 97 ai 145 mila euro, in un caso 194 mila euro e in un altro 245 mila euro”.

Gli enti dello spettacolo contestano che “i contributi sono stati assegnati ad associazioni di diritto privato, senza una previa emissione e pubblicazione di avviso pubblico”. Nell’elenco spuntano festival, sagre e manifestazioni sportive, circoli velici ed equestri.

L’elenco dei beneficiari

Sette milioni e mezzo di euro assegnati a 63 beneficiari, in gran parte Comuni, ma quasi uno su quattro è un’associazione di diritto privato. Il contributo più rilevante è assegnato alla Cooperativa Alessandro Scarlatti di Mezzojuso, ben 242.500 euro, per la realizzazione della manifestazione “Terra d’Amuri”.

La Fondazione Taormina in the world Mazzullo, riceve 194 mila euro “per le attività statutarie”. Quasi 150 mila euro all’associazione ‘Si può fare’ di Catania, “per la gestione e le rappresentazioni dei Teatri Rosso di San Secondo di Capo d’orlando e Pardo di Trapani”.

All’Unione delle Pro loco d’Italia andranno 194 mila euro, per gli “interventi di promozione del territorio”, stesso importo per l’associazione Cinema al Massimo di Palermo e per la Fondazione del Carnevale di Acireale.

All’associazione Coro lirico siciliano andranno 145 mila euro, per la “stagione concertistica 2024”, stesso importo alla associazione “A nome loro di Castelvetrano”, per la manifestazione contro la mafia “A nome loro”.

Quasi 145 mila euro anche alla onlus “Taormina book festival Taobuk”, per l’organizzazione del Taobuk 2024. In elenco anche l’associazione Rusina di Ragusa, con 121.250 euro per il “Pachino – Noto Ramacca Carneval fest”.

I contributi da 97 mila euro alle associazioni

Tra le associazioni finanziate, numerose riceveranno lo stesso importo: 97 mila euro. Si tratta dell’associazione Teatro e Dintorni di Messina, per “l’incentivazione delle stagioni teatrali e le rappresentazioni di compagnie di teatro nazionale dell’Annibale di Francia di Messina”; Associazione C&M di Santa Veberina per il Teatro 2000 di Ragusa; associazione All Stars Sicilia di Catania per “un goal per la solidarietà, una partita contro il femminicidio”.

E ancora, sempre 97 mila euro: Associazione culturale Luminiscenze di Palermo, per “le iniziative volte a favorire la pratica sportiva”; Fondazione teatro Garibaldi di Modica, per le attività statutarie; Associazione culturale Solemar eventi, per il Marettimo Italian film fest; Federazione Italiana sport paraolimpici per “iniziative volte a favorire e sostenere la pratica sportiva”. Soldi anche all’associazione Atletica Termini di Termini Imerese.

Finanziata anche l’Associazione premio Saturno Onlus di Trapani con 97 mila euro per il “premio Saturno – La Sicilia che produce la Tassegna del teatro del mare” e la Handbal Erice Ssd, per la stagione di serie A di pallamano e la manifestazione di karting di Castelvetrano.

Stessi fondi anche al Consorzio per lo sviluppo del turismo di Messina, all’associazione Archidrama di Giarre “per i teatri Garibaldi e Rex” e al comitato regionale degli sport equestri per gli “interventi legati al turismo equestre ed equitazione di campagna”.

“Fondi all’associazione culturale “InterCulture”, per la manifestazione “Teatri Riflessi” e al circolo velico “Gassa d’Amante”Fondi all’associazione culturale “InterCulture”, per la manifestazione “Teatri Riflessi” e al circolo velico “Gassa d’Amante” per il “campionato nazionale Ionio basso Tirreno 2024”. Finanziato anche il Barbablu fest 2024 al Parco archeologico di Morgantina.

Il lungo elenco dei Comuni

In alcuni casi si tratta di manifestazioni specifiche, come alcuni festival medievali o “del cinema”. Ma spuntano anche eventi sportivi e carnevali.

In testa alle classifiche il comune di Acireale con 291 mila euro per gli “interventi per la valorizzazione e fruizione dei percorsi turistici”. La stessa cittadina riceverà anche 194 mila euro per il carnevale. comune di Cerda con 194 mila euro all’estate cerdese, stesso importo del comune di Palermo, finanziato per la “realizzazione di eventi sportivi”.

Motta San’Anastasia riceverà 155.200 euro per le “Feste medievali e il Palio dei Normanni”. Al comune di Santa Lucia del Mela andranno 145.500 euro per gli “interventi di promozione territoriale e turistica”, stesso importo al comune di Partanna, per “ArteMusiCultura”. Fondi da quasi 150 mila euro al comune di Modica e 126 mila euro al comune di Floridia.

Importo fisso, i Comuni con 97 mila euro

Ecco i Comuni che riceveranno 97 mila euro: Patti (Festival del cinema Italiano); Milazzo (promozione turistica); Casteltermini (Festa di Santa Croce); Portopalo di Capo Passero; Augusta, Sortino; Riposto; Maletto; Biancavilla; Tremestieri Etneo; Pedara, Santa Domenica di Vittoria; Santa Ninfa, Castellammare del Golfo; Acicatena; Troina, Gualtieri Sicaminò; Caltanissetta; San Cataldo; Lercara Friddi; Santo Stefano di Camastra; Montalbano Elicona; Barcellona Pozzo di Gotto; Giarre, Melilli (Carnevale storico);

