Turista cade nella riserva ad Avola, salvata dal Soccorso Alpino

Trasportata lungo un sentiero di mezz’ora

AVOLA (SIRACUSA) – I militari della stazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi hanno soccorso una turista in difficoltà. L’intervento si è svolto in territorio di Avola, nel Siracusano, questa mattina. Una turista stava svolgendo un’escursione di gruppo nella riserva naturale orientata “Cavagrande del Cassibile”.

Si tratta di un’area che si estende per 2.700 ettari nel territorio di Avola, Siracusa e Noto ed è attraversata dal fiume Cassibile, che nel corso dei millenni ha creato una serie di profondi canyon lunghi 10 chilometri. La turista stava percorrendo il sentiero di base.

L’incidente

Improvvisamente però ha perso l’equilibrio, cadendo rovinosamente a terra, infortunandosi in maniera da non riuscire a proseguire. Gli specialisti del soccorso alpino delle Fiamme Gialle l’hanno prontamente raggiunta, constatando che aveva subito una sospetta distorsione della caviglia sinistra.

A quel punto, dopo avere immobilizzato il piede, assieme ai volontari del Cnsass e con l’ausilio di una barella modello “Titan-Basket”, hanno trasportato la donna fino al cancello di uscita della riserva, a circa 30 minuti di cammino dal luogo dell’incidente.

Il trasporto in ospedale

Sul posto era già in attesa il personale sanitario in servizio con un’autoambulanza del 118. Valutate le condizioni della turista, i medici hanno deciso di trasferirla all’ospedale “Umberto I” di Siracusa.

Il caso è l’ennesima riprova della necessità, in occasione di escursioni su terreni accidentati, di adottare ogni utile precauzione e di equipaggiarsi con attrezzature idonee. Questo per evitare che una piacevole gita fuori porta si tramuti in una spiacevole circostanza.