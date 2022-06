Turista finisce in un dirupo con la bici: salvato dai vigili del fuoco

L'uomo è stato trasportato all'ospedale per gli accertamenti

GRATTERI (PA) – I vigili del fuoco, con il supporto dei colleghi del Saf, hanno salvato un turista che con la mountain bike è finito in un dirupo a Gratteri.

Il turista è entrato nell’area del bosco a monte Monaco quando ha perso il controllo della bici ed è finito fuori strada. Sono scattati i soccorsi partiti da Cefalù e i vigili del fuoco sono riusciti a ritrovare il turista e portarlo in una zona meno impervia e consegnarlo ai sanitari del 118 per essere trasportato in ospedale. Una corsa contro il tempo visto che l’uomo non riusciva a muoversi.

I vigili del fuoco lo hanno imbracato e portato nella strada dove ad attenderlo c’era l’ambulanza che l’ha portato al Giglio di Cefalù.