Turista irlandese rintracciata a Palermo: era in stato confusionale

I carabinieri si sono messi in contatto con le autorità irlandesi e sono risaliti alla famiglia

PALERMO – Una turista irlandese di 41 anni scomparsa da casa è stata rintracciata a Palermo. La donna, un mese fa, era andata via da una cittadina a circa 84 chilometri da Dublino. Dopo il suo ritrovamento a Palermo e un breve ricovero al Policlinico, dov’è entrata per una sospetta violenza sessuale poi non confermata, sono stati i sanitari dell’istituto di medicina legale a ricostruire la storia della donna.

L’irlandese in stato confusionale non parlava, attraverso il web e i social sono riusciti a ricostruire quanto successo. Della scomparsa si erano occupati i giornali. Poi con i carabinieri si sono messi in contatto con le autorità irlandesi e sono risaliti alla famiglia che è arrivata a Palermo per riportarla a casa.

La ricerca della famiglia

La donna era stata notata con i vestiti strappati nella zona della stazione centrale. Quando è stata soccorsa ha raccontato di essere stata drogata e qualcuno aveva tentato di abusare di lei. Poi si è chiuso in silenzio senza dire più nulla. Le visite al centro del Policlinico non hanno confermato il racconto. Da qui la ricerca della famiglia.