Turista per Sempre, vincita milionaria: il fortunato vivrà di rendita

Il tagliando vincente è stato acquistato a Brunico

Un biglietto acquistato a Brunico, in Trentino-Alto Adige, ha cambiato per sempre la vita di un giocatore. Nella ricevitoria di Anello Nord Stegona 3 è stato infatti venduto il tagliando della serie “Il Turista per Sempre” che ha garantito una delle vincite più ricche e desiderate del concorso.

Il fortunato possessore del biglietto ha ottenuto un assegno immediato da 300mila euro, una rendita costante di 6mila euro al mese per vent’anni e, come bonus finale, ulteriori 100mila euro. Una cifra in grado di offrire stabilità economica a lungo termine e di stravolgere la quotidianità del vincitore.

Come si gioca

“Il Turista per Sempre” è uno dei Gratta e Vinci più popolari. Il gioco prevede due modalità: la prima (Gioco 1) consiste nell’individuare numeri vincenti o il simbolo “BONUS X10”, che moltiplica il premio per dieci, mentre la comparsa della scritta “TURISTA PER SEMPRE” due volte assegna il premio massimo. Nel secondo schema (Gioco 2), invece, basta trovare un simbolo vincente per ottenere la somma indicata.

Turista per Sempre, come riscuotere la vincita

Come stabilito dalla normativa, le vincite superiori a 10mila euro devono essere riscosse tramite l’Ufficio premi Lotterie Nazionali a Roma o presso uno sportello di Banca Intesa Sanpaolo, che provvede all’inoltro del tagliando vincente. Il giocatore può poi scegliere se ricevere il premio tramite assegno circolare, bonifico bancario o postale.

Dal 1° marzo 2020 le vincite oltre i 500 euro sono soggette a una tassazione del 20% sulla parte eccedente. Nonostante la trattenuta, il premio rimane di valore straordinario: un capitale immediato e una rendita sicura per i prossimi vent’anni, destinati a cambiare radicalmente la vita del fortunato giocatore.

