Turista sale sulla Cupola del Brunelleschi e muore

Il fattaccio è accaduto questa mattina

1' DI LETTURA

Un turista statunitense di 67 anni si è sentito male mentre si trovava in cima alla Cupola del Brunelleschi del Duomo di Firenze e nonostante i soccorsi, resi complicati dall’altezza, è arrivato morto in ospedale.

Il fattaccio è accaduto questa mattina intorno alle 8.50. Il turista era in cima alla cupola ed ha accusato un malore. Il personale di servizio ha chiamato i soccorsi che sono intervenuti con l’ausilio dei vigili del fuoco con attrezzature e mezzi adeguati per soccorrere il turista. Dopo le ore 11.00 il turista è stato trasportato da una autoambulanza in ospedale ma durante il tragitto è deceduto.

L’Opera di Santa Maria del Fiore fa sapere, con una nota, che la Cattedrale, la Cupola del Brunelleschi e il Campanile Di Giotto sono forniti di regolari documenti di valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs.81/2008, Inoltre i lavoratori dell’Opera sono stati informati e formati ai sensi del suddetto decreto legislativo. Sul sito dell’Opera da sempre è evidenziato che la salita alla Cupola del Brunelleschi e al Campanile di Giotto è fortemente sconsigliata a persone che hanno problemi fisici ed in particolare a quelli con problemi cardiocircolatori.