Turista violentata in centro a Trapani: interrogatorio per 4 giovani

Le indagini sono condotte dai carabinieri

1' DI LETTURA

Filtrano poche notizie per il riserbo sulle intense indagini in corso finalizzate all’arresto dei responsabili, ma è certa la notizia che nella notte, nel centro storico di Trapani, si è consumata una violenza sessuale ai danni di una giovane turista.

Le indagini sono condotte dai carabinieri che in queste ore stanno eseguendo interrogatori e controlli. La ragazza è una straniera. In circostanze non ancora rese note, la ragazza è rimasta vittima di una violenza sessuale compiuta da almeno quattro persone, giovani che si sarebbero comportati da vero e proprio “branco”.

Le indagini

Secondo le notizie che trapelano autori della violenza sessuale sarebbero quattro giovani turisti che in queste ore sono sotto interrogatorio. La ragazza ha raccontato che assieme ad altre tre ragazze con le quali era in vacanza a Trapani, ha fatto la conoscenza dei quattro giovani durante una cena ieri sera in un ristorante della città. Serata poi proseguita in un locale sulla spiaggia. A tarda notte, la ragazza è rimasta da sola, dopo che le altre tre sue amiche hanno deciso di far rientro nell’appartamento preso in affitto per il soggiorno trapanese. I carabinieri stanno verificando il racconto della giovane. La violenza sarebbe avvenuta all’interno di un residence nel centro storico.