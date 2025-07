Turisti aggrediti a Palermo, Tamajo: violenza intollerabile

L'intervento dell'assessore regionale alle Attività produttive

PALERMO – “Sono profondamente indignato per quanto accaduto ai danni di turisti, aggrediti a Palermo. Episodi di questo tipo non solo feriscono la dignità della nostra città, ma rischiano di compromettere l’immagine di una terra che vive anche di accoglienza, cultura e turismo.” Lo dichiara l’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo, commentando le notizie relative ad aggressioni e atti di violenza avvenuti nel centro storico in questi giorni.

“Ogni episodio di violenza si traduce in un danno economico concreto: non si colpisce solo l’immagine della città, ma si mettono a rischio centinaia di attività commerciali, strutture ricettive, artigiani e lavoratori che vivono di turismo. Palermo ha già pagato troppo in termini di reputazione e fiducia, ora serve un segnale forte”.

“Palermo è molto di più di ciò che viene raccontato a causa di gruppi di giovani criminali che non meritano di vivere in questa città. È una comunità viva, piena di talento e voglia di riscatto, e non può essere ostaggio di violenti senza dignità che distruggono ciò che tanti, con fatica, vogliono costruire”.