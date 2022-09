Turisti aggrediti a Palermo: “Il mio amico ha l’anca rotta”

Il racconto di quanto accaduto nella notte a tre turisti nei pressi della Vucciria

PALERMO – Un’altra storia di movida violenta nel centro storico di Palermo. Un’ennesima aggressione nella notte tra il 5 e il 6 settembre, nei pressi del popolare mercato della Vucciria. Presi di mira tre giovani turisti provenienti da Londra, che si trovavano nel capoluogo per incontrare degli amici palermitani. Uno di loro dovrà tornare a casa con l’anca rotta. E non è certo un bel souvenir da portarsi dalla Sicilia nel regno Unito.

La vicenda è stata segnalata alla redazione di Livesicilia da E.B., amico palermitano del gruppetto di inglesi. “Sono stati presi di mira da un ragazzo di colore – racconta E.B. a Live Sicilia -. Un residente della zona in cui si è verificata l’aggressione ha chiamato la polizia, ma l’arrivo delle volanti non è stato così tempestivo. I miei tre amici si trovavano vicino a via Valverde, sono stati approcciati da un ragazzo di colore che voleva vendere loro della droga. Al loro rifiuto ha sfilato il cellulare dalla tasca ad uno dei turisti che è di origine tedesca. Il ragazzo di colore sosteneva di non avere il telefono, da lì è nata una colluttazione, con il ragazzo tedesco buttato per terra e colpito da una raffica di pugni e calci, tanto che ha riportato la frattura dell’anca. Sono intervenuti anche alcuni ragazzi che erano presenti, è stata colpita anche una ragazza che ha subito una contusione al braccio“.

“Un uomo ha assistito alla lite – continua il racconto di E.B. – e ha chiamato le forze dell’ordine. I miei amici hanno presentato denuncia alla polizia per quanto accaduto. Un palermitano magari sa che ad un determinato orario non deve circolare in certe strade buie e poco trafficate, ma non è possibile che un turista che magari ha sbagliato strada inoltrandosi nei vicoli del centro storico sia importunato e pestato in strada. Tutto questo è inaccettabile“.