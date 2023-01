Twitter non paga l’affitto degli uffici, arriva lo sfratto

La cifra da versare è oltre 130mila dollari

Twitter non paga l’affitto dei suoi uffici a San Francisco e il proprietario dello stabile ha deciso di fare causa alla società, a riportarlo è Bloomberg. La società diretta da Elon Musk, secondo l’agenzia di stampa americana, non avrebbe versato i 136.260 dollari per gli uffici al 650 di California Street. Uffici separati dalla sede centrale dell’azienda, che si trova a Market Street.

La società avrebbe già dato l’ultimatum a metà dello scorso dicembre chiedendo il pagamento entro 5 giorni, in caso contrario sarebbe scattata l’accusa di violazione delle norme contrattuali. I soldi però sembra non siano mai arrivati, costringendo così la Columbia Reit a muoversi per vie legali.

La causa è stata depositata presso la Corte Superiore della California a San Francisco. Nelle ultime settimane anche altre aziende, tra cui un fornitore di software e un’azienda di trasporti, hanno fatto causa a Twitter nel tentativo di recuperare quelli che, a loro dire, sono pagamenti arretrati. Forse tutti vittime in qualche modo del taglio dei costi deciso da Elon Musk.

Il nuovo proprietario del social, pagato a ottobre 44 miliardi di dollari, appena insediato il primo novembre ha avviato un vasto piano di riduzione dei costi. Cominciato con il licenziamento del 50% dei dipendenti a metà novembre e proseguito con la chiusura di diverse sedi nel mondo. Contattata da diverse testate americane, Twitter al momento non ha commentato quanto riportato dalle agenzie