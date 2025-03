Ha aggredito due agenti per non sottoporsi all'alcool test

CATANIA – Un 35enne ubriaco litiga in due fast food di Catania, nel primo per il contenuto del suo panino e nel secondo per problemi di parcheggio, viene ‘pestato’ da sconosciuti che lo feriscono alla testa, sempre per un posteggio, e poi fugge dall’ospedale dove personale de 118 lo aveva accompagnato dopo l’intervento della polizia per tornare nel secondo locale, dove danneggia la propria vettura e un’aiuola.

Quando il personale delle Volanti ha chiesto il supporto della polizia stradale per eseguire alcool test l’uomo è andato in escandescenza e aggredisce gli agenti, che lo bloccano e lo arrestano per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciano per guida in stato d’ebbrezza.

Il 35enne è stato poi rimesso in libertà in attesa del giudizio di convalida davanti al gip.