Ucciardone, malore per un agente: la denuncia del sindacato

"Inascoltati i campanelli d'allarme sistematicamente segnalati da anni"

PALERMO – Un poliziotto penitenziario in servizio alla settima sezione nel carcere Ucciardone di Palermo è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato colto da malore. A dare notizia il sindacato Cnpp Spp. Che aggiunge: “protesta per il carico di lavoro degli agenti sempre stressati e abbandonati in una struttura non a passo con i tempi”.

“Sono stati inascoltati i campanelli d’allarme sistematicamente segnalati da anni – dice il segretario nazionale Maurizio Mezzatesta del Cnpp – un assistente capo coordinatore, di 50 anni, ha improvvisamente accusato un malore mentre si trovava in servizio alla settima sezione del vecchio carcere borbonico di Palermo.

È intervenuto il personale sanitario prestando le prime cure in attesa del 118″. Per il sindacato “servono interventi urgenti per sostenere il personale che oltre a essere stressato, si sente abbandonato”.