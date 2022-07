Uccide commerciante cinese e ferisce un cliente a colpi di martello

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno rintracciato e bloccato l'aggressore

1' DI LETTURA

Il movente non è ancora chiaro, ma la tragedia purtroppo si è consumata. A Monteforte Irpino, un comune a pochi chilometri da Avellino. La vittima dell’episodio di violenza è il gestore dell’esercizio, un 56enne cinese, ma non solo. È stato ferito anche un avventore (50enne originario dell’Est Europa). I due sono stati trasportati dal 118 all’ospedale “Moscati” di Avellino. Qualche ora dopo il ricovero il 56enne cinese è morto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno rintracciato e bloccato l’aggressore: si tratta di un extracomunitario, un 22enne nigeriano. Il giovane è stato trattenuto in caserma: ora dovrà rispondere di omicidio. Non sono chiari i motivi che hanno spinto il giovane immigrato a colpire con violenza brutale il commerciante. Il nigeriano, stando a quanto si è appreso, ieri sera era stato allontanato dalla mensa dei poveri di Avellino dopo che aveva picchiato uno dei custodi della struttura situata in via Morelli e Silvati.