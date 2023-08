Uccide il padre e un amico di famiglia, caccia a un giovane olandese

Le indagini dei carabinieri

CUNEO – Duplice omicidio in un borgo collinare in provincia di Cuneo. Decine di carabinieri stanno danno la caccia a un giovane di 21 anni, di origini olandesi, accusato di avere ucciso a coltellate il padre e un altro uomo, un amico di famiglia. La vicenda a Montaldo Mondovì, un paese con poco più di 500 residenti in Valle Corsaglia, una delle valli del territorio di Mondovì, tra Piemonte e Liguria.

La dinamica

Un borgo arroccato su una collina immerso nel verde dei boschi. E proprio tra campi e foreste è fuggito il presunto autore del duplice omicidio. Era ospite in paese, per un periodo di vacanza, nella casa di una famiglia di amici del padre. In quell’abitazione nel pomeriggio sarebbe scoppiato un litigio, per motivi al momento sconosciuti: secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri del comando provinciale di Cuneo, il giovane in casa ha afferrato un coltello in cucina e ha colpito il padre, ferendolo mortalmente, e poi il proprietario di casa che era intervenuto. Quest’ultimo, con lesioni gravissime, è stato portato in ospedale con un elicottero del 118, ma è deceduto nella serata. Anche lui era olandese e aveva 59 anni.

Caccia all’uomo

Scattato l’allarme, in paese sono arrivati le ambulanze e le forze dell’ordine ed è stata avviata la caccia all’uomo, che ha visto impegnate decine di carabinieri, schierati a perlustrare le case e le cascine del paese collinare e nei boschi attorno a Montaldo Mondovì mentre un elicottero dell’Arma ha sorvolato incessantemente la zona per cercare di scorgere il fuggitivo. Si cerca un ragazzo alto circa 1 metro e 75 centimetri, che indossa maglietta e pantaloncini. È considerato ancora molto pericoloso e i carabinieri invitano alla massima attenzione tutte le persone che sono a Montaldo e nei paesi vicini. Le ricerche dei militari dell’Arma, nonostante lo spiegamento di forze, non sono facili poiché il territorio boscoso attorno a Montaldo Mondovì è molto esteso e con zone intricate e difficili da esplorare.

Il territorio battuto dai carabinieri

La caccia all’uomo è stata estesa anche nel territorio dei paesi vicini a Montaldo: Roburent, Monastero Vasco, San Giacomo di Roburent, fino alla zona del santuario di Vicoforte. Fino a sera nessuna traccia del presunto autore del duplice omicidio.