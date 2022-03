Ucraina, allerta “altissima” per la cybersecurity in rete

Parla l'Agenzia cibernetica italiana

ROMA – La guerra Ucraina (LA DIRETTA CON GLI AGGIORNAMENTI)si sposta anche sulla rete, con gravi rischi per la cybersecurity. “C’e’ un innalzamento di una minaccia, l’allerta e’ altissima”, dichiara, in un’intervista a ‘La Repubblica’, la vicedirettrice dell’Agenzia cibernetica italiana Nunzia Ciardi, secondo la quale “in qualsiasi momento ci possono essere impennate impreviste” e dunque “le difese devono essere al massimo”.

“Con le bombe ai confini dell’Europa, c’e’ una minaccia cibernetica che non deve farci paura. Ma non puo’ non preoccuparci”, aggiunge. Questa guerra ha dimostrato che “esiste un conflitto ibrido, parallelo” che “e’ in grado di fare malissimo”, avverte l’ex capo della Polizia postale. Il governo ha deciso di mettere fuori mercato l’antivirus russo Kaspersky.

“Il problema – spiega Ciardi – e’ che la societa’ che lo produce ha sede in un Paese che ha messo l’Italia nella lista delle nazioni ostili. La questione non e’ tecnica ma geopolitica” afferma la vicedirettrice, per la quale non si puo’ correre il “rischio che una societa’ entri sistematicamente nei computer delle nostre amministrazioni”. Alle societa’ private che ora si trovano con l’esigenza di cambiare antivirus, Ciardi consiglia di “diversificare con altri prodotti”. Il caso Kaspersky deve “spingere a una riflessione”, ovvero “non si puo’ dipendere da altri Paesi”, afferma la numero due della cybersecurity italiana, che esorta: “Serve investire sulle nostre aziende”.