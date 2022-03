Ucraina, confronto Regioni-Protezione Civile sulle misure da adottare

Tra i temi in agenda della Conferenza di domani anche una valutazione delle proposte di allentamento delle restrizioni

Nella giornata di domani ci sarà la Conferenza delle Regioni. Durante la riunione è previsto un collegamento con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, per un confronto sulle misure da adottare a sostegno della crisi umanitaria in Ucraina. A renderlo noto è la stessa Conferenza delle Regioni informando che i lavori proseguiranno con l’ordine del giorno e il confronto sui temi che saranno affrontati in Unificata e Stato-Regioni che il ministro Mariastella Gelmini ha convocato a seguire alle 15 e alle 15.15.

Tra i temi in agenda della Conferenza di domani anche una valutazione delle proposte di allentamento delle restrizioni a seguito del miglioramento della situazione epidemiologica e aggiornamento delle ‘Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e sociali’.

All’ordine del giorno anche: proposta di riparto di 400 milioni come contributo statale alle spese sanitarie collegate all’emergenza Covid; proposta di documento programmatico dei fabbisogni di personale sanitario; interventi a sostegno del Settore sportivo per fronteggiare l’aumento dei costi energetici; Pnrr e Fondo complementare, esame delle criticità attuative e proposta di tavolo tecnico permanente con Mims-Mef; Fondo nazionale Tpl, con sollecito erogazione dell’80% dello stanziamento del Fondo.