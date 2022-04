Ucraina, da Sigonella due droni sul Mar Nero

Si tratta di distinte missioni di sorveglianza.

CATANIA. La base militare di Sigonella ha visto nell’arco di 24 ore almeno due diverse missioni di sorveglianza svolte da droni nell’area intorno al teatro militare ucraino. La prima, riferisce Italmilradar, ha visto il rientro in Sicilia di un velivolo Northrop Grumman RQ-4B, callsign Forte10, decollato ieri e in sorvolo sulla Polonia orientale, poi sul confine tra Romania e Moldavia e infine sul Mar Nero. Alla volta di quest’ultimo si è staccato da terra questa mattina il secondo drone, callsign Magma, che ha poi spento il transponder e si è dunque reso non tracciabile.