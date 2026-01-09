 Ucraina, la Russia attacca con il missile ipersonico Oreshnik
Ucraina, la Russia attacca con il missile ipersonico Oreshnik

"La risposta agli attacchi di Kiev" (foto di repertorio)
L'ANNUNCIO DI MOSCA
MOSCA (RUSSIA) – La Russia ha colpito “obiettivi strategici” in Ucraina nella notte utilizzando il missile ipersonico Oreshnik. Lo ha annunciato il Ministero della Difesa russo in una nota.

Gli attacchi, il cui numero esatto e i cui obiettivi non sono stati specificati, sono stati effettuati “in risposta all’attacco terroristico perpetrato dal regime di Kiev” contro la residenza di Vladimir Putin a fine dicembre, che l’Ucraina sostiene essere una “bugia”.

Che cos’è il missile ipersonico Oreshnik

Il missile ipersonico Oreshnik è un nuovo missile balistico intermedio ipersonico russo, progettato per viaggiare a velocità estremamente elevate e difficilmente intercettabile dai sistemi di difesa convenzionali. Il nome ‘Oreshnik’ in russo significa “nocciolo” e riflette anche l’idea di testate multipli.

