Ucraina, oggi vertice della Nato: Biden annuncia sanzioni alla Russia

Il presidente Usa varerà il bando dell'export tecnologico per la Russia

ROMA – Guerra in Ucraina, il presidente americano Joe Biden parteciperà oggi a un summit virtuale straordinario coi leader dei paesi Nato per fare il punto della situazione sull’attacco della Russia all’Ucraina. “C’è una completa rottura nelle relazioni” fra Washington e Mosca, ha detto ieri il presidente Usa annunciando nuove sanzioni e il bando dell’export tecnologico per punire la Russia. Anche il G7 condanna duramente Mosca e punta il dito contro Putin.