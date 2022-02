Zelensky: "Popolazione eroica"

KIEV (UCRAINA) – Kiev è sotto assedio. Una pioggia di missili russi è caduta nella notte sulla capitale ucraina, mentre l’esercito ha assediato varie città lungo la strada tra il confine e la città, arrivando a raggiungere un aeroporto ad appena 130 chilometri dalla Polonia, dove in queste ore è in atto un fitto bombardamento. L’antiaerea avrebbe abbattuto un velivolo sulla capitale dell’Ucraina.

Le forze russe prendono di mira anche le aree civili dell’Ucraina, rende noto Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, aggiungendo che la Russia dovrà “parlare” con l’Ucraina “prima o poi” per porre fine ai combattimenti. Le forze ucraine “fanno tutto il possibile” per difendere il Paese, ha detto oggi il presidente ucraino, elogiando la popolazione per l'”eroismo” che ha dimostrato finora di fronte all’avanzata russa.

LEGGI ANCHE

Ucraina, l’eco della guerra a Catania: “Tutti gli scenari”