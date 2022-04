Ucraina, oltre 5mila civili e 210 bambini uccisi a Mariupol

Il tragico bilancio del sindaco della città assediata dai russi

KIEV – Ucraina, oltre 5mila civili, compresi 210 bambini, sono stati uccisi a Mariupol dall’inizio dell’invasione russa. Lo ha detto il sindaco della città del sud dell’Ucraina assediata, Vadym Boichenko, secondo quanto riporta il Guardian, mentre proseguono pesanti combattimenti nell’Est del Paese ed il governo di Kiev annuncia di voler aprire oggi dieci corridoi umanitari. I residenti che cercano di lasciare la città assediata di Mariupol dovranno di nuovo usare i propri veicoli.

LEGGI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DELLA GUERRA IN UCRAINA

Intanto la Nato avverte: “Dobbiamo essere pronti ad un lungo confronto con la Russia, per questo dobbiamo mantenere le sanzioni e rafforzare la nostra difesa’. Circa 1.700 rifugiati ucraini sono arrivati a Tijuana (Messico) sperando di riuscire a entrare negli Usa. Nella città di confine, vicino San Diego, è stato allestito un centro accoglienza in una palestra per chi fugge dalla guerra in Ucraina.