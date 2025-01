Ucraina, Trump a Putin “Stop alla guerra o dazi e sanzioni”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Con un post pubblicato oggi sul sul social Truth il presidente Donald Trump ha rivolto un messaggio diretto al presidente russo Vladimir Putin, minacciando di imporre massicce tariffe e sanzioni sui prodotti russi nel caso in cui non si dovesse raggiungere un accordo sulla fine della guerra in Ucraina: “Calmatevi ora e fermate questa ridicola guerra – ha scritto Trump -. Non farà che peggiorare se non facciamo un accordo e presto non avrò altra scelta che imporre alti livelli di tasse, tariffe e sanzioni su qualsiasi cosa venga venduta dalla Russia agli Stati Uniti. Possiamo farlo nel modo più semplice o in quello più difficile, e il modo più semplice è sempre il migliore”. Nel corso della campagna elettorale Trump aveva ribadito più volte la volontà di porre fine al conflitto con tempestività.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).