Ucraina, yacht di un oligarca russo rischia il fermo a Imperia

Le sanzioni Ue a Mosca mordono i beni dei miliardari russi anche in Italia

IMPERIA – Le sanzioni Ue a Mosca per l’invasione dell’Ucraina “mordono” i beni dei miliardari russi anche in Italia. Il mega yacht “Lady M”‘, imbarcazione extralusso lungo 65 metri, di proprietà del miliardario russo Alexei Mordashov potrebbe essere bloccato nelle prossime ore nel porto di Imperia in virtù delle sanzioni Ue alla Russia. L’oligarca russo è comproprietario della Rossiya Bank.

Un altro yacht extralusso, il “Lena”, lungo 40 metri, e di proprietà di Gennady Timchenko, Ha lasciato il porto di Sanremo dove era ormeggiato. Timchenko è proprietario di Volga Group, una holding con vasti interessi nei settori di energia, trasporti e infrastrutture.