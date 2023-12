Ucraina, Zelensky in Usa: “La guerra della Russia è contro l’Europa libera”

Viaggio a Washington del leader ucraino

ROMA – “La guerra della Russia contro l’Ucraina è in realtà una guerra contro tutta l’Europa libera”. Lo ha detto Volodymyr Zelensky a Washington sottolineando che “Putin vuole dividere l’Europa per la prima volta dalla caduta del muro di Berlino”. E ancora: “Putin deve perdere, ha detto ancora il presidente Ucraino aggiungendo che “L’Ucraina non crollerà e così l’Europa non crollerà, siamo l’ultima frontiera ad est”, ha sottolineato il presidente ucraino, ammonendo che lo zar “deve essere fermato all’inizio”, prima che minacci altri Paesi, come i Baltici. “Il mondo ci guarda”.

Il governo Usa

“Siamo determinati ad aiutare l’Ucraina e ad evitare che la Russia aggredisca qualche altro Paese, inclusi i nostri alleati della Nato. Se non reagiamo adesso all’aggressione del Cremlino, ci troveremo ad affrontare nuovi bagni di sangue in futuro”. Lo ha detto il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, nel suo intervento alla National Defense University prima del discorso del presidente ucraino Volodymyr Zelensky citando una celebre frase di Martin Luther King. “L’America sarà più sicura se aiuteremo Kiev a difendere la sua libertà”, ha sottolineato.