Palermo, Inzaghi: “Vincere a Udine significa andare allo Juventus Stadium”

L'allenatore: "Non stravolgerò la squadra, cambierò qualche elemento"

Pippo Inzaghi, allenatore del Palermo, ha parlato della gara di Coppa Italia contro l’Udinese alla vigilia del match. Intervistato dal sito ufficiale del club di viale del Fante, il tecnico dei rosanero ha detto la sua in merito alla prossima gara dei siciliani.

“Avremmo voluto goderci un po’ di più l’ultima vittoria, però penso sia una cosa bellissima poter giocare in uno stadio di Serie A, in uno stadio così bello, a giocarci la Juventus per così dire. Sarà dura, ma siamo pronti, è un bel periodo e speriamo di continuare su questa strada”.

Inzaghi si è soffermato sui prossimi avversari: “Quando giochi contro una squadra di A così forte devi fare la classica partita perfetta. Noi conosciamo le nostre possibilità, penso che sia un jolly che dobbiamo giocarci. Passare significherebbe andare a giocare allo Juventus Stadium, sarebbe bellissimo per noi e per la nostra gente. Daremo tutti noi stessi e speriamo di fare una grande partita”.

“Turnover? Potrà dare spazio a chi ha giocato meno e soprattutto pensare alle prossime partite, giocheremo ogni tre giorni e abbiamo bisogno di tutti. Non stravolgerò la squadra, cambierò sei o sette elementi, voglio vedere anche qualcos’altro. Reputo la nostra squadra forte in ogni singolo e nei venti, mi auguro sarà una grande partita”.

“Dopo quattro partite hanno trovato spazio praticamente tutti, tranne Vasic, che giocherà a Udine e ci darà grandi soddisfazioni. Bereszynski? Sono molto contento. Ringrazio la società, ha messo dentro un capitano. È un giocatore che non scopro io, può fare sia il braccetto che il quinto. Lui sa come si vince e abbiamo bisogno di questa gente”, ha concluso Inzaghi.