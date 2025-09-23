Udinese-Palermo, Inzaghi pensa al turnover: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori per la gara di Coppa Italia

Udinese-Palermo, con calcio d’inizio alle 18.30 alla Dacia Arena, metterà di fronte due squadre di categorie diverse ma entrambe con lo stesso obiettivo, quello di vincere e passare il turno in Coppa Italia. A distanza di otto anni dall’ultimo match tra le due squadre, friulani e siciliani si ritrovano nuovamente contro per i sedicesimi di finale della competizione nazionale: in palio il passaggio agli ottavi per sfidare la Juventus.

L’Udinese di Kosta Runjaic, reduce dalla sconfitta casalinga in Serie A contro il Milan per 3-0, vuole riscattarsi proprio davanti al pubblico bianconero. Attualmente, nella graduatoria del massimo campionato italiano, occupano la nona posizione con 7 punti ottenuti (insieme a Cagliari e Como). Nella prima gara stagionale di Coppa Italia, giocata contro la Carrarese, i friulani si sono imposti per 2-0 grazie alle reti di Arthur Atta e Iker Bravo.

Il Palermo, guidato da Pippo Inzaghi, si appresta a giocare il match lontano dal “Barbera” in seguito al successo contro il Bari per 2-0 arrivato proprio in casa lo scorso venerdì. I rosanero sono ancora imbattuti in campionato e guidano la classifica di Serie B con 10 lunghezze insieme a Modena e Cesena. Il club del capoluogo siciliano si gioca i sedicesimi di finale grazie al successo ottenuto nel turno precedente contro la Cremonese, vincendo ai calci di rigore.

Udinese-Palermo: le probabili formazioni

Mister Runjaic dovrebbe optare per un 3-5-2 nella sua formazione iniziale. Tra i pali spazio al giovanissimo Nunziante, con Zarraga in cabina di regia in mediana affiancato da Piotrowski e Ekkelenkamp. In avanti attenzione al duo d’attacco composto da Zaniolo e Buksa.

Pippo Inzaghi, nel suo 3-4-2-1, dovrebbe dare maggiore spazio a chi ha giocato meno fino a questo momento. Non convocati Bani, Bereszynski e Diakité, le scelte in difesa sono quasi obbligate. Tra i pali possibile esordio per Avella. In avanti Palumbo potrebbe partire dal primo minuto con Vasic alle spalle di Le Douaron.

UDINESE (3-5-2): Nunziante; Goglichidze, Kabasele, Bertola; Zanoli, Piotrowski, Zarraga, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Buksa.

PALERMO (3-4-2-1): Avella; Pierozzi, Peda, Veroli; Gyasi, Gomes, Blin, Giovane; Palumbo, Vasic; Le Douaron.