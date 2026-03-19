Udu Palermo: “Fuori sede dimenticati, l’Ateneo sospenda le lezioni”

Gli studenti hanno scritto una lettera la Rettore

PALERMO – In vista della consultazione referendaria prevista per le giornate di domenica 22 e lunedì 23 marzo, l’Unione degli Universitari (UDU) di Palermo ha inviato una richiesta ufficiale al Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri, e al Direttore Generale, Antonio Sorce, per chiedere la sospensione di tutte le attività didattiche per la giornata di lunedì 23 marzo.

“La mobilitazione – si legge in una nota inviata dagli studenti – nasce da una critica profonda alla gestione del voto per i fuori sede. Nonostante i ripetuti appelli, non sono stati adottati provvedimenti normativi per permettere a chi studia lontano da casa di votare nel Comune in cui vive e soggiorna effettivamente.

“Ci troviamo davanti all’ennesima barriera democratica – dichiara Antonino Muscarella –. Migliaia di studenti sono posti davanti a un bivio inaccettabile: affrontare costi insostenibili e lunghi viaggi per tornare nel proprio comune di residenza o rinunciare al voto“.

“Molti di noi hanno scelto di prestare servizio contribuendo come rappresentanti di lista in comuni diversi dal proprio anche per poter esercitare un diritto che dovrebbe essere garantito senza ostacoli” – dichiara Francesco Cerami Consigliere Nazionale.

Davanti a questo scenario, Giovanna Billitteri, Coordinatrice di UDU Palermo, Francesco Cerami, Consigliere Nazionale degli Studenti Universitari, e Antonino Muscarella, Rappresentante degli Studenti in seno al Consiglio degli Studenti, richiedono che venga disposta la sospensione di tutte le attività didattiche dell’Ateneo previste per la giornata di lunedì 23 marzo.

È inoltre fondamentale che l’Ateneo si impegni a comunicare tempestivamente tale sospensione affinché la comunità studentesca possa organizzarsi per tempo. La richiesta include inoltre l’invio di un promemoria ufficiale sull’importanza del voto, sottolineando il valore civico e costituzionale della partecipazione democratica, ferma restando la disponibilità a recuperare le attività didattiche in date successive secondo il calendario accademico.