PALERMO – L’avvicendamento ora è ufficiale: Maria Concetta Antinoro è la nuova dirigente generale del dipartimento del Turismo, dello sport e dello spettacolo”. La ratifica di quanto anticipato da LiveSicilia in mattinata è arrivata nel corso della Giunta, riunita nel pomeriggio a Palazzo d’Orleans.

Catrini all’Autorità di certificazione programmi Ue

Antonio Cono Catrini, l’attuale dirigente del Turismo, lascia gli uffici di via Notarbartolo per andare a guidare l’Autorità di certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea, dalla quale arriva proprio Antinoro.

Alta tensione in assessorato

Uno scambio di deleghe per i due superburocrati che era stato caldeggiato in qualche modo, nei giorni scorsi, dal governatore Renato Schifani e dall’assessore al Turismo Elvira Amata. Tra quest’ultima e Catrini non corre buon sangue da tempo e i due non se lo sono nascosti. Da qui la scelta di un avvicendamento che possa sistemare le acque agitate del dipartimento. Antinoro troverà al Turismo Lucia Di Fatta, a sua volta ex dirigente generale, in pensione dall’autunno 2022 ma nominata dall’assessore al Turismo come consulente a titolo gratuito.

