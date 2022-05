Ugl Palermo: “Ogni giorno incidenti per i pedoni, città piena di trappole”

La denuncia: "Spesso riportano gravi danni a piedi, caviglie e gambe"

PALERMO – “Registriamo giornalmente incidenti da parte di cittadini che percorrendo da pedoni marciapiedi e piazze si imbattono in vere e proprie trappole urbane, gli stessi da quanto da noi rilevato riportano spesso gravi danni a piedi, caviglie, e gambe cadendo a causa di buche spesso non visibili”. Lo dice Franco Fasola, segretario responsabile dell’Ugl Palermo.

“Accade in ordine di tempo – aggiunge – nella piazza antistante in Tribunale di Palermo come da noi documentato. Non ci spieghiamo come siano potuto accadere, incuria, difetto di costruzione, negligenza civica o atto di vandalismo non sappiamo ma rimane e permane un pericolo per tutti nel silenzio assordante delle istituzioni che invitiamo a svegliarsi dal torpore e dall’indifferenza generale”.

(FOTO DI ARCHIVIO)