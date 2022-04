Uil, elezioni RSU: “Lavoratori premiano l’impegno”

La nota del sindacato: "Aumento di seggi e consensi in tutta la Sicilia"

CATANIA – “Le lavoratrici e i lavoratori della Scuola e degli Enti Locali, della Sanità, dell’Università e delle Funzioni centrali della Pubblica amministrazione premiano in Sicilia con il voto per le Rsu l’impegno assicurato quotidianamente dalla Uil in questi anni difficili. Confronto sempre, arretramenti mai sulle conquiste contrattuali come sui diritti alla salute e alla vita. Questa è la nostra linea. Ed è una linea vincente”.

Lo afferma la segretaria generale della Uil Sicilia, Luisella Lionti, che si è complimentata con le organizzazioni di categoria del Pubblico impiego per i risultati in arrivo dallo sfoglio delle elezioni delle Rappresentanze sindacali unitarie: “Un ringraziamento particolare va a tutti i candidati per la generosità e la passione del loro impegno, da cui ripartiremo già da domani nella nostra missione di servizio e rappresentanza”.

Oltre il considerevole aumento di seggi e consensi negli istituti scolastici di tutta l’Isola, vanno segnalati tra i successi più significativi del “Sindacato dei Cittadini” – ma si tratta di un elenco assolutamente provvisorio – quelli conseguiti nelle Città Metropolitane di Palermo e Catania, al Policlinico, al Papardo e all’Istituto Neurolesi di Messina, nelle Asp di Trapani e Caltanissetta, Enna, Siracusa e Ragusa, al Civico di Palermo, nei Comuni di Catania, Enna e Caltanissetta come nella “roccaforte Uil” di Alcamo. E ancora all’Inps di Caltanissetta e Ragusa, all’Inail di Catania e Messina, nella Scuola di formazione dell’Amministrazione penitenziaria di Catania, all’Archivio di Stato e nella Questura di Messina, al Civico di Ragusa, all’Agenzia delle Entrate di Catania, Siracusa e Palermo, all’Ufficio Dogane e ai Monopoli di Palermo, nell’Azienda ospedaliera Cannizzaro e al Ministero della Difesa di Catania, ai Tribunali e nelle Procure di Ragusa e Siracusa.