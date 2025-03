Uilca Ragusa-Siracusa, incontro sulla “desertificazione bancaria”

Il prossimo 18 marzo il tavolo di confronto

RAGUSA – La UILCA Ragusa-Siracusa, sindacato dei lavoratori bancari, assicurativi ed esattoriali, ha tenuto una conferenza stampa presso la sede UIL di Ragusa per denunciare la crescente desertificazione degli sportelli bancari nei piccoli comuni siciliani. E presentare l’incontro sul tema “Non solo desertificazione bancaria – Il territorio al servizio delle persone”, che si terrà il prossimo 18 marzo, a partire dalle ore 16, presso l’Hotel Poggio del Sole di Ragusa.

“Un presidio essenziale”

Sergio La Rosa, segretario UILCA Ragusa e Siracusa, accompagnato durante l’incontro con la stampa da Carmelo Sampieri (coordinatore UILCA in Baps), ha sottolineato come “la chiusura delle filiali bancarie stia causando gravi disagi ai cittadini, soprattutto anziani, che non hanno familiarità con i servizi di online banking.”

“In molti piccoli centri – ha spiegato La Rosa – la banca rappresenta un presidio essenziale, al pari di una farmacia o di un ufficio postale, e la chiusura delle filiali comporta un impoverimento del tessuto sociale e un rischio di isolamento per le comunità locali”.

Un vuoto pericoloso

Durante la conferenza stampa è stato spiegato come “la desertificazione bancaria sia strettamente legata allo spopolamento dei piccoli comuni e come possa favorire il ricorso al credito illegale e all’usura. La mancanza di sportelli bancari, infatti – ha aggiunto il segretario – unita alla chiusura di altri servizi essenziali come gli ospedali, spinge i cittadini ad abbandonare i piccoli centri.

Creando un vuoto che può essere facilmente colmato dalla criminalità organizzata. Inoltre, la chiusura degli sportelli determina anche la perdita di posti di lavoro e impedisce ai giovani siciliani di trovare impiego nel settore”.

L’incontro del 18 marzo

Per contrastare la desertificazione bancaria, la UILCA propone la creazione di un organismo regionale che favorisca la collaborazione tra enti locali e istituti di credito. Questi e altri temi saranno trattati durante l’incontro del 18 marzo al quale parteciperanno rappresentanti di Anci Sicilia e delle principali banche presenti sul territorio, la segretaria generale della Uil Sicilia Luisella Lionti, il Segretario Generale Uilca Sicilia Giuseppe Gargano e il Segretario Generale della Uilca Fulvio Furlan.

“La provincia di Ragusa, in questo quadro, rappresenta un’eccezione essendo l’unica in Italia ad avere la presenza di almeno uno sportello bancario in ogni comune”, ha concluso La Rosa. “Ci auguriamo che questo modello virtuoso possa essere esteso a tutta la Sicilia, per garantire ai cittadini l’accesso ai servizi bancari e contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni”.