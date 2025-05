Crisi Stm, Uilm: “Urso riconvochi urgentemente il tavolo”

Caramanna: "Situazione preoccupante, servono risposte concrete"

CATANIA – Una “riconvocazione urgente” del tavolo ministeriale al Mimit per discutere del futuro di StMicroelectronics in Italia: a chiederlo al ministro Adolfo Urso è la Uilm, attraverso il proprio coordinatore nazionale per StM, Giuseppe Caramanna, secondo cui “la situazione è preoccupante” e occorrono “risposte concrete e definitive”.

La richiesta viene avanzata “dopo il crollo dell’utile netto di oltre l’89% nel primo trimestre 2025, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, e dopo la recente presentazione del piano industriale che prevede fino a 800 esuberi già stimati ad Agrate, mentre per Catania non è stato ancora comunicato alcun dato ufficiale”.

“È inaccettabile che un’azienda che riceve fondi pubblici e risorse dal Pnrr, oggi annuncia tagli occupazionali – sottolinea Caramanna – Il Governo deve pretendere chiarezza e responsabilità”.

Sempre a detta del coordinatore della Uilm serve una “risposta immediata”, in quanto “non si può parlare di sviluppo tecnologico nel nostro Paese se si licenziano tecnici e operai qualificati”. “I lavoratori non staranno a guardare – concludono -, chiedono la riapertura del tavolo ministeriale al Mimit, dopo un mese dall’ultimo incontro, senza ulteriori rinvii”.