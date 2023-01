Ultima generazione in azione a Milano: vernice sul dito medio di Cattelan

Il collettivo cerca di sensibilizzare sul cambiamento climatico

Ultima generazione, il collettivo di attivisti per l’ambiente che prova a sensibilizzare sul cambiamento climatico con azioni non violente, è tornata in azione a Milano, dove già aveva macchiato di vernice il teatro alla Scala nel giorno della prima e dove soltanto qualche giorno fa ha bloccato il traffico in piazza V giornate.

Oggi, domenica 15 dicembre, gli attivisti hanno macchiato con vernice lavabile e che in alcun modo danneggia le opere d’arte LOVE, la scultura che raffigura un dito medio realizzata da Maurizio Cattelan e posizionata già dal 2010 davanti a palazzo Mezzanotte, sede della Borsa, in piazza degli Affari.

Quella di imbrattare le opere d’arte, i palazzi storici e simbolici con vernice facilmente lavabile è, infatti, la forma di protesta più utilizzata dagli attivisti di Ultima generazione, che il 2 gennaio hanno sporcato anche la facciata della sede del Senato, scatenando l’ira bipartisan dei politici.