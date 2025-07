Ultimo, domani a Messina con una data da tutto esaurito al Franco Scoglio

Il cantautore romano si esibirà davanti un grande pubblico che arriva da tutta l'Isola e non solo

MESSINA – Prosegue l’estate da protagonista indiscusso del live italiano di Ultimo. Dopo i sold out di Lignano Sabbiadoro, Ancona, Milano e Roma, Ultimo Stadi 2025 – La favola continua… arriva domani 18 luglio a Messina, con la data da tutto esaurito allo Stadio Franco Scoglio.

Ancora una volta Ultimo cambia le regole del gioco, proponendo ai fan un palco che per caratteristiche e dimensioni segna un passo avanti nella storia dei suoi show, arrivati al quarto giro consecutivo negli stadi italiani. 65 metri di fronte palco per 24 metri di altezza: queste le dimensioni della struttura scelta per Ultimo Stadi 2025 – La favola continua…, con una passerella custom di 30 metri di lunghezza che riproduce la forma della chiave che il cantautore romano porta al collo, simbolo che lo accompagna sin dagli esordi.

A far da sfondo, una superficie led da oltre 900 metri quadrati, arricchita da oltre 600 corpi illuminanti per portare lo spettacolo a un livello successivo: in cui l’ormai rodata regia live va a fondersi con uno spettacolo di luci che rappresenta una novità assoluta per i concerti di Ultimo. Numeri da capogiro che fanno eco a quelli del popolo che segue il cantautore romano, con un affetto e una costanza che si rafforza anno dopo anno, collezionando record di vendite che non hanno eguali. Molto più che semplici spettatori quelli che gremiscono gli spalti degli stadi: è l’incontro di centinaia di migliaia di persone di ogni età che danno vita a una vera e propria generazione. La Generazione Ultimo, quella a cui l’Artista si rivolge da sempre e a cui in occasione dell’annuncio di questo tour aveva gridato dal palcoscenico “Finché ci sarete voi con me io da qui non mi muovo”.

Ad accompagnare Ultimo in questa grande traversata negli stadi: Joel Ainoo alle tastiere, Manuel Boni alla chitarra, Jacopo Carlini al pianoforte, Mylious Johnson alla batteria, Raffaele “Rufio” Littorio alla chitarra, Silvia Ottanà al basso, Alessandro Bottacchiari alla tromba, Francesco Cangi al trombone, Andrea Innesto al sax; Elisa Semprini al violino e ai cori.

Dopo Messina, Ultimo Stadi 2025 – La favola continua… chiuderà con il gran finale del 23 luglio allo Stadio San Nicola di Bari.

E se Ultimo Stadi 2025 – La favola continua… si avvia alle battute finali, Ultimo pensa già al prossimo anno con l’appuntamento del 4 luglio 2026 a Roma – Tor Vergata per Ultimo 2026 – lLa favola per sempre, il concerto evento annunciato sul palco del suo decimo Stadio Olimpico che è già entrato nella storia: un sold out da record con 250 mila biglietti venduti in sole 3 ore per quello che sarà il concerto più grande di sempre.

A soli 29 anni Ultimo vanta 42 stadi incisi a fuoco nel suo palmarès, per un totale di biglietti venduti in carriera che sale a oltre 2 milioni, senza contare i 6 album inediti che dal 2017 ad oggi gli sono valsi 84 dischi di platino, 18 dischi d’oro, un totale di oltre 7 milioni di copie vendute, con oltre 3,5 miliardi di streaming su Spotify.

Ultimo Stadi 2025 – La favola continua…, è prodotto e organizzato da Vivo Concerti. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.