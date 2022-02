Un addio in casa Italia viva, Picone lascia il partito

Ex coordinatrice provinciale dei renziani

PALERMO – Maria Rita Picone, coordinatrice di Italia viva per la provincia di Palermo, lascia i renziani. Picone, vicina al deputato regionale Edy Tamajo, ha inviato una lettera al coordinatore nazionale di Italia viva, Ettore Rosato, per rassegnare le dimissioni dal partito.

Picone si dice “estremamente delusa” e parla di “decisioni prese dall’alto”. Sotto accusa soprattutto la candidatura del capogruppo dei senatori Iv Davide Faraone a sindaco di Palermo. Secondo la ex coordinatrice dei renziani palermitani nel partito ci sarebbe una “scarsa considerazione della base”. “Una critica di metodo e non di merito – dice -, per questo motivo mi dimetto”.